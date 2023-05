Albero pericolante nei pressi della scuola | intervengono i vigili del fuoco

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna squadra deideldi Benevento è intervenuta nel primo pomeriggio in via Valfortore, neielementare di contrada Pezzapiana, per rimuovere unpotenzialmente pericoloso per l’utenza. L’operazione ha obbligato i caschi rossi a interdire temporaneamente la strada al traffico veicolare per garantire il completamento delle operazioni necessarie. Sul posto anche un tecnicoPolizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Un- fanno sapere dal Comune - è stato tagliato perchè rischiava di danneggiare diverse tombe'. ...Inoltre, informano sempre dal Comune, lunedì prossimo verrà chiusa al transito via Pietralunga dalle ore 8.30 alle 12 per rimozione di unInoltre è stato chiuso un tratto di via Andrea Costa per un pino privato. Chiusa parzialmente percaduto anche via Castellaccio. Per motivi di sicurezza si è provveduto ad ...

Maltempo: a Mistretta grosso albero pericolante in centro. A ... AMnotizie.it

Il report degli interventi di oggi a Catania Proseguono gli interventi dei pompieri anche nella provincia di Catania, dove si sta lavorando da molte ore per far fronte a dissesti statici, alberi ...La pioggia e il maltempo degli ultimi giorni non hanno risparmiato la collina, causando danni sia a Gassino che sugli assi viari attorno alla città. Durante la mattinata di ieri, sabato 20 maggio, sul ...