Aiutarono un anziano smarrito in A4 | premiati due agenti della polstrada di Seriate

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023). La mattina del 7 ottobre 2022 la pattuglia composta dall’Assistente Capo CoordinatorePolizia di Stato Mattia Balter e dall’AgentePolizia di Stato Annalisa Laganà, entrambi in servizio alla Polizia stradale di, si reca, su segnalazione di un casellante, alla barriera autostradale di Rovato sulla A4: una persona vuole entrare in autostrada a piedi. Giunti sul posto gli operatori si trovavano di fronte a un uomo, spaventato e confuso, che si aggira nei pressi del casello e che, alla vista dei poliziotti, si calma, rasserenandosi. Nonostante la barriera linguistica, l’uomo, croato, spiega di essere rimasto senza benzina e di aver abbandonato l’auto in autostrada, non sapendo indicarne il luogo. I poliziotti allora fanno salire l’sull’auto di ...