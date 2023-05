Agnese Casadei | “Crescono i disastri estremi | ora basta con i combustibili”

(Di domenica 21 maggio 2023) La portavoce di Fridays for Future: «Il governo non parli di maltempo, questa è una crisi climatica, affrontino la realtà, serve energia pulita»

Davide Baruffi, esponente dem nativo di Carpi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale dell'Emilia Romagna, ieri a Tagadà, ha fatto notare adche presentava la ...... all'insegna della massima prudenza, noi ci domandiamo: per quanto ancora continueremo a finanziare i combustibili fossili, emettere gas serra e sostanze inquinanti": chiede, portavoce ...

Cosa ne pensano gli attivisti ambientalisti del disastro che sta vivendo l’Emilia-Romagna a causa delle alluvioni E come si muoveranno Lo ...Così Fridays For Future, che venerdì ha deciso di mobilitarsi in tutta Italia per dire che "Questa pioggia è crisi climatica" ...