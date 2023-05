Agguato a Foggia | ucciso lo storico capomafia di Foggia Salvatore Prencipe

(Di domenica 21 maggio 2023) Omicidio eccellente in Puglia. Lodi, 59 anni, considerato dagli inquirenti al vertice del clan Trisciuoglio--Tolonese, è statosabato sera in viale Kennedy alla periferia diè stato raggiunto da due colpi di fucile. A quanto si apprende l’uomo di 59 anni si trovava in auto nelle vicinanze della sua abitazione quando è stato raggiunto da uno o più sicari a bordo di una Mercedes che hanno sparato. Sul posto è intervenuta la squadra mobile.

In serata Salvatore Prencipe era in auto, in viale Kennedy, nei pressi della sua casa. Da una Fiat Grande Punto sono stati esplosi due colpi di fucile. Il 59enne capoclan diè morto. Indagine della polizia sull'omicidio di mafia.Lo storico capomafia diSalvatore Prencipe, di 59 anni, ritenuto al vertice del clan Trisciuoglio - Prencipe - Tolonese, e' stato ucciso questa sera in viale Kennedy alla periferia della città. L'uomo è stato ...L'è avvenuto intorno alle 21 in viale Kennedy, al quartiere Cep alla periferia di. Salvatore Prencipe era scampato miracolosamente a unmortale 24 anni fa in cui morì un ...

In serata Salvatore Prencipe era in auto, in viale Kennedy, nei pressi della sua casa. Da una Fiat Grande Punto sono stati esplosi due colpi di fucile. Il 59enne capoclan di Foggia è morto. Indagine d ...