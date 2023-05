Africa Tremila | nuovo ospedale in Kenya | 50 posti letto e una casa per le suore

Viaggiava per mezza Europa e. Un fantasma con false identità su cui si sono concentrate le indagini dei poliziotti. Sarebbe arrivato in città per trattare un affare enorme.chili di ..."E' il nostro Piano Mattei per l', che prevede di diversificare, favorire un mix energetico e ...in Repubblica Ceca si registra una consolidata presenza imprenditoriale italiana con oltre..."E' il nostro Piano Mattei per l', che prevede di diversificare, favorire un mix energetico e ...in Repubblica Ceca si registra una consolidata presenza imprenditoriale italiana con oltre...

Africa Tremila, nuovo ospedale in Kenya: 50 posti letto e una casa ... L'Eco di Bergamo

IL PROGETTO. Sarà costruito a Machakos, a 57 km da Nairobi. Il sopralluogo dei volontari: «Struttura pensata soprattutto per assistere le tante partorienti». Suor Maria Zanoli, delle Poverelle di Berg ...Registrati oltre tremila ingressi nei primi sei giorni di apertura. Oggi previsti 35 gradi, domani il termometro toccherà i 38 ...