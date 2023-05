AFFARI TUOI VOLA AL 30% | AMADEUS IMPERATORE DELLA TV | DOPPIATA STRISCIA

(Di domenica 21 maggio 2023) Un fenomeno straordinario.conferma che la tv generalista non è affatto in crisi: quando il format funziona e il conduttore lavora duramente non solo davanti ma anche dietro le telecamere – sue le novità introdotte a partire dal gioco “La Regione Fortunata” – il pubblico accorre. La curva di Rai1 èta fino al 30% conla Notizia ferma al 16%.. Nessuno avrebbe immaginato un simile trionfo di ascolti, consensi e incassi pubblicitari. C’è la corsa ad inserire le pubblicità nell’access di Rai1 che si conferma ormai la vera prima serata come appeal e numeri. Quasi 5 milioni di telespettatori ogni sera si sintonizzano per seguire. Ieri sera 25,73% di share medio per il game dicontro il 15,81% del tg di ...

... 'Io lavoro e non ho protettori, cosa che facilita molto l'operato di chi vuole liberare posti, tant'è vero che quando mi cacciarono danessuno chiamò o disse una parola per me. Meglio ...Ascolti tv sabato 20 maggio 2023: preserale e access prime time Rai Uno:: 4.826.000 spettatori (25.7%); Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 2.974.000 persone (15.8%); Italia ...... cosa ci vuole per sopravvivere da quelle parti 'Io lavoro e non ho protettori, cosa che facilita molto l'operato di chi vuole liberare posti, tant'è vero che quando mi cacciarono da...

Messaggio instagram di Amadeus: "orgoglioso di essere nato in ... ravennanotizie.it

Ieri, sabato 20 maggio, è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi il programma Rai condotto, per il primo anno, da Amadeus. Durante la puntata, il concorrente ha detto una frase ad Amadeus che ...In questi giorni in cui l’Emila Romagna sta vivendo una tragedia a causa delle avverse e stravolgenti condizioni climatiche che la stanno mettendo in ginocchio, tantissimi personaggi famosi stanno spe ...