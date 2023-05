Adriano Mariotti è il ’super campione’ di Don’t Forget the Lyrics

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 21 maggio 2023) Sabrina Salerno eE’ildithe Lyrycs – Stai sul Pezzo. Nel corso della puntata speciale del programma di Gabriele Corsi, andata in onda stasera in prima serata sul Nove, il concorrente pistoiese – vincitore della scorsa edizione – è riuscito a imporsi sul suo avversario, il pratese Mirko Castrucci, ed ha portato a casa i 10.000 euro in palio. Nel corso delle sue precedenti partecipazioni al programma, dove è stato campione per ben 7 volte,– classe 1987 – è riuscito a portare a casa 23mila euro, che uniti a quelli vinti stasera hanno formato un montepremi complessivo di 33mila euro. Appassionato di musica e karaoke fin da quando aveva 12 anni, ragione per la ...