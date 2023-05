Addio Monti | colpo grosso del governo | quali tasse non pagheremo mai più 

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Con la prossima riforma fiscale gli italiani potranno direalleintrodotte dala fine 2011 col cosiddetto decreto "salva Italia". A sparire saranno imposte parecchio sgradite ai contribuenti, come il superbollo auto. E a questo potrebbe aggiungersi anche la revisione della Tobin Tax. Stando a quanto emerso dai lavori parlamentari, pare che sia in discesa la strada per l'abolizione del superbollo. A tal proposito si sono già espressi a favore sia il viceministro dell'Economia Maurizio Leo che il leader della Lega Matteo Salvini. Per la Tobin Tax, invece, come si legge sul Giornale, "si ipotizzano sia l'abrogazione che l'inserimento di un'esenzione per le transazioni fuori dai mercati regolamentati o l'allargamento dell'esenzione alle quotate con capitalizzazione fino a 1 miliardo". ...