Addio allo scultore bergamasco Gregorio Cividini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023) È mancato il 18 maggio lo, una delle personalità più significative della scultura contemporanea in terra orobica. Nato a Martinengo nel 1951,è sempre rimasto ancorato al suo paese e al territorio, dove ha lavorato dedicandosi indefessamente alla scultura e all’insegnamento. A 14 anni il suo destino di artista è già deciso, quando realizza la sua prima scultura in legno: un coniglio senza pelle e interiora, fissato nell’essenzialità quasi astratta, eppure sensibilmente concreta, delle forme. Da lì in poi, seguendo i rudimenti impartiti dal nonno nell’intaglio del legno,ha tracciato un percorso artistico personalissimo, nel solco dei grandi del Novecento, in primis Henry Moore. Il suo linguaggio intenso e a tratti aspro, evocativo e ...