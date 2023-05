Accoltella la moglie davanti alla figlia 16enne | l’uomo fermato con gli abiti sporchi di sangue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Hato la: la vittima è finita in ospedale e l’aggressore. È tutto avvenuto nell’abitazione della coppia ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese. La donna di 42 anni è stata ferita gravemente a coltellate durante una lite col marito avvenuta ieri sera., 54 anni, è statopoche ore dopo il fatto con l’accusa di tentativo di omicidio aggravato. La donna, che è stata raggiunta da almeno tre coltellate al torace ed ha una lesione polmonare, è stata soccorsa da personale del 118 ed è ricoverata con riserva di prognosi nell’ospedale Miulli di Acquaviva. La donna ferita, che è di origine albanese così come il marito, è stata operata per la lesione al polmone. Resta in prognosi ...