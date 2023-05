Accadde oggi | 21 maggio 1972 | la Pietà di Michelangelo danneggiata da un malato di mente

Il 21 maggio 1871 l'esercito della Terza repubblica francese entrò a Parigi per porre fine alla Comune. Iniziava la Semaine sanglante (la "settimana di sangue") nella quale le truppe ...1980: Nasce a Bruges, in Belgio, Wouter Wally de Backer, noto come Gotye, cantautore. Avanti TAGS 21 maggio , Joe Strummer , Marco Carta , Paul McCartney La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...250.000 morti nel terremoto più grande della storia, primo volo transatlantico senza scalo, esplode la prima all'idrogeno. 526 - Terremoto di Antiochia, antica Siria,Turchia: 250'...

Almanacco | Sabato 20 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday