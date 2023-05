About Dry Grasses | recensione | poesia e vita nel nuovo film di Ceylan

(Di domenica 21 maggio 2023) Pochi autori lasciano la sensazione, alla fine della visione dei loro, di aver raggiunto un grado di comprensione in più del mondo in cui viviamo. Uno di questi è Nuri Bilge. Il regista turco, infatti, ha un potere quasi unico: quello di rendere l’ordinario qualcosa di così semplice e allo stesso tempo speciale da farlo diventare una lezione esistenziale, universale, preziosa. Non fa eccezione ilche affronteremo nella nostradiDry, nuova straordinaria opera, presentata In Concorso al Festival di Cannes 2023, di unaografia pressoché impeccabile. Con la sua durata extra-large di 197 minuti e lo stile a cuici ha abituato da tempo, composto da lunghissime inquadrature fisse che catturano lunghi ...

Marco Giusti per DagospiaGrasses Cannes sesto giorno. Stavolta si fa sul serio. Col primo fine settimana sono arrivati i filmoni, dal potente ma lentissimo film di quattro ore 'Grasses', cioè 'Erbe secche' ...In Kuru Otlar Austine (Grasses) Samet, giovane insegnante d'arte, sta terminando il suo quarto anno di servizio militare obbligatorio in un remoto villaggio dell'Anatolia. La sua vita ...In lizza per la Palma d'oro il nuovo lungometraggio di Jonathan Glazer. Tra i titoli presentati in competizione anche "Grasses" di Nuri Bilge Ceylan Si può ancora fare un film originale e capace di scuotere sulla Seconda Guerra Mondiale La risposta è sì, se prendiamo l'esempio di "The Zone of Interest", ...

Uomini interrotti Trattato sugli effetti che la monotonia genera sulla psiche di uomini per nulla risolutivi ed eterni adolescenti, About Dry Grasses eleva esponenzialmente la capacità di Ceylan di ...Tra film in concorso e proiezioni speciali, domenica 21 maggio è il giorno di Jude Law e Alicia Vikander e dell’omaggio a Luc Godard Prosegue la 76esima edizione del Festival di Cannes, tra omaggi, ...