A spalare fango ma…  | Mentana devastante | come travolge gli eco-teppisti

(Di domenica 21 maggio 2023) "C'è stata un'incomprensione: dopo il mio invito sono andati aildentro Fontana di Trevi": Enricosu Facebook ha commentato così l'ultimo blitz degli attivisti di Ultima generazione, che questo pomeriggio hanno gettato del liquido nero, carbone vegetale, in una delle fontane più importanti di Roma al grido di "il nostro paese sta morendo". Il direttore del TgLa7, nel suo post su Facebook, ha fatto riferimento al suo ultimo messaggio rivolto proprio agli ambientalisti. Un messaggio per cui è stato anche parecchio criticato. Qualche giorno fa, infatti, dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, il giornalista sui suoi canali social aveva scritto: "Che occasione avevano i militanti di Ultima Generazione e di Extinction Rebellion, che lezione avrebbero dato se avessero fatto...

Si erano presentati a una coppia di anziani offrendo la loro disponibilità per unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere ildall'abitazione. I proprietari dell'appartamento, subito dopo ...Vietri sul Mare . Dall'argilla, quella preziosa che diventa arte nella ceramica, alche ha sommerso e distrutto la vita quotidiana della Romagna. L'Artigianato salernitano, con ...messe a...La risposta è tutta da ridere Cricca, il cantante di Amici a Faenza ail: 'Venite a dare una mano' Pioggia di commenti Impossibile non notare il commento di Rosa Chemical, il cantante ...

I giovani che "non hanno voglia di lavorare" ma vanno a spalare il fango gratis Today.it

Forlì, Faenza, Cesena. Un esercito di volontari ha invaso le strade delle città alluvionate dell'Emilia-Romagna per spalare fango e aiutare le persone in difficoltà.