A Ravenna volontari lanciano punto di raccolta nazionale

... in via degli Zingari, nel quartiere periferico della Basetta di: un taglio sugli argini ... Alluvione, sul trattore deia Conselice: la diretta È stato lo stesso presidente della ...Sul trattore di un gruppo diche stanno portando cibo ai residenti di Conselice () isolati nelle loro ...Vigili del fuoco edella Protezione Civile sono arrivati anche sui trattori, portano ... Fabrizio Curcio, i prefetti di Bologna, Rimini,e Forlì - Cesena, l'assessore regionale alla ...

Lugo, il sabato dei volontari e il punto della situazione Ravennawebtv.it

In particolare i volontari andranno in provincia di Ravenna a Bagnacavallo per i prossimi quattro giorni di operazioni e aiuto alla popolazione. I volontari arrivano dalle sezioni di Tavernerio, ...La Consulta del Volontariato di Ravenna insieme all'associazione di promozione sociale Cuore & Territorio e il comitato quartiere Alberti lanciano una raccolta nazionale di Dpi e materiali per gestire ...