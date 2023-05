a el salvador nove persone sono morte a causa della calca di tifosi che stavano cercando di

SAN(El) - Tragedia allo stadio Cuscatlan di Sanin occasione della partita tra la squadra locale dell' Alianza e il CD FAS . Dodici persone ...delle quali sono qui allo ...Dodici persone sono rimaste uccise in una calca di tifosi allo stadio Cuscatlan di San(la cui capienza è di 35mila spettatori) per assistere a una partita del torneo di calcio ...delle ...È salito a 12 morti il bilancio della tragedia avvenuta allo stadio Cuscatlan, a San, capitale del: la cifra è stata confermata dall'ufficio stampa del governo. Gli incidenti si sono verificati quando i tifosi hanno cercato di entrare in uno dei settori popolari dello stadio per assistere ...

Calca per entrare allo stadio, dodici morti a El Salvador RaiNews

Nove persone sono morte in Salvador in seguito alla calca di tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvator, per assistere ad un match di campionato. Lo ha ...SAN SALVADOR (El Salvador) - Tragedia allo stadio Cuscatlan di ... "In via preliminare abbiamo un bilancio di 12 vittime, nove delle quali sono qui allo stadio e altre tre, che ci sono state ...