«A Bakhmut si combatte ancora» | Kiev continua a smentire Mosca Zelensky | «Non c’è più nulla | è solo nei nostri cuori»

(Di domenica 21 maggio 2023) Le città die Marinka restano «l’epicentro delle ostilità» sostiene lo Stato maggiore dell’esercito ucrainoquesta mattina, 21 maggio, dopo che il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin aveva rivendicato la conquista del centro ucraino nella parte orientale del Paese. Il comando militare ucraino insiste che la città non sia caduta nella mani russe e che le offensive sul quel fronteno. L’ipotesi della caduta della città era tornata a crescere sui media internazionali dopo le dichiarazioni di Volodymyrdal G7 in Giappone, dove il presidente ucraino ha detto: «Per ogginei. Dovete capire – ha aggiunto – che non c’è», rispondendo a chi gli chiedeva ulteriori dettagli ...

Le nostre unità stanno combattendo a'. Giornata di chiusura oggi al G7 di Hiroshima. I lavori saranno quasi tutti incentrati sulla situazione in Ucraina, con il presidente Zelensky presente ...... 'Oggi, a mezzogiorno,è stata presa nella sua interezza. Le mie truppe cominceranno il ... Il portavoce militare ucraino Serhiy Cherevaty ha aggiunto: 'In città siancora.' A notte ...Il capo della compagna di soldati mercenari del Gruppo Wagner , Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato di aver completato la cattura della città di, in cui sila battaglia più logorante dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La presa della città ha richiesto 224 giorni , ha detto Prigozhin in un video pubblicato su Telegram, in ...

I russi dichiarano di averla presa, Zelensky è stato laconico parlando con Biden. Ma, poi, il portavoce dello stesso presidente ucraino sulla caduta di Bakhmut dice: 'Quanto alle risposte del Presiden ...Atterra in Giappone dopo un lungo viaggio dal suo Paese in guerra e una tappa cruciale in Arabia Saudita per arringare la Lega Araba, il presidente combattente dell’Ucraina. E alla ...