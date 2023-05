A Bakhmut ormai ci sono solo macerie | la presa della città contesa da 7 mesi sarebbe solo simbolica “Nessun significato strategico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Ciimportanti collegamenti stradali con altre partiregione di Donetsk: a est fino al confine con Luhansk, a nord-ovest con Sloviansk e a sud-ovest con Kostiantynivka. Per questo, che aveva circa 70mila abitanti e un’area di poco più di 40 chilometri quadrati, èda oltre settedagli ucraini e dai mercenariWagner. Una battaglia che prosegue tra leperché è questo quello che si vede nelle immagini e che hanno fatti dire oggi al presidente ucraino Zelensky: “Ènei nostri cuori”, ma che ha sembra avere un altissimo valore simbolico per i russi. Tanto lo steso presidente russo Vladimir Putin ha parlato per congratularsi con le squadre d’assalto del gruppo di mercenari Wagner per la ...