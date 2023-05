(Di domenica 21 maggio 2023) AGI - In Alto Adige, da oltre 90terra di tuffatori tra Carlo e Klaus Dibiasi, la fuoriclasse Tania Cagnotto e 'l'adottato' Giorgio Cagnotto, c'è anche un tuffatore speciale che non gareggia ma è diventato un personaggio. Al lido di Merano, soprattutto per ini che lo applaudono, lo chiamano ''. Lui èDal Farra, ha 93, è meranese, nel periodo di apertura della struttura acquatica della sua città con cadenza quotidiana si tuffa dal trampolino da tre metri. Un 'allenamento' che svolge sia al mattino che al pomeriggio con qualsiasi condizione meteo. Dal Farra, ex autista di tir, da 87ha la passione dei tuffi. Nessun salto mortale carpiato o raggruppato, ma solo unteso e di testa. 'Scoperto' lo scorso anno ...

A 93 anni ogni giorno un tuffo. Nonno Mario è l'idolo dei ragazzi AGI - Agenzia Italia

Nato nel 1930, Mario Dal Farra da quando aveva 5 anni frequenta il lido che si trova ai piedi delle montagne del Tessa. La prima serie di tuffi alle ore 9,30 del mattino, poi l'altra nel pomeriggio.