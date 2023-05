“30 anni insieme” | la tracklist dell’album di Massimo Di Cataldo

(Di domenica 21 maggio 2023) E’ disponibile in tutti i digital store dal 19 maggio “30” (Dicamusica/Believe) la nuova raccolta del cantautoreDiche contiene 11 brani storici e “Una canzone brutta” inedito cantatoad Andrea Agresti. A circa cinquedi distanza dal suo ultimo album da studio “Dal profondo”, esce “30” raccolta che contiene un excursus dei brani più rappresentativi dei trent’di carriera discografica diDi: a partire dall’esordio del 1993 al Festival di Castrocaro con il brano dall’ironico titolo “Io sto sbroccando per te”, per arrivare, ai giorni d’oggi, con “Una canzone brutta” cantataall’amico Andrea Agresti, in ...

... quelle case, quei palazzi o quelle piazze, durante glidell'occupazione nazista. E non sono ...al testo che racconti una città infernale. Non è facile per nulla creare il contrasto che ...Ambientato nella Cina rurale degliNovanta, Only the river flows comincia col ritrovamento in ... Nella foto, Ramata - Toulaye Sy (in centro)agli attori Mamadou Diallo e Khady Mane. Per ...Era un periodo della vita in cui avevo deciso di fare tutto sbagliato: avevo 21ed ero sempre ... Come è finita 'Dopo la notte, ho lasciato la sua stanza. Avevo in mente i discorsi dei ...

“30 Anni insieme” , il nuovo album di Massimo Di Cataldo Dietro la Notizia

Dalla sua scomparsa la Comunità genovese di San Benedetto al Porto non si è mai fermata. Oggi è una holding della solidarietà e lavora nella lotta alle ...Gli ospiti di "Che tempo che fa" oggi, domenica 21 maggio 2023: Fabio Fazio intervista Claudio Santamaria e Virgina Raffaele e tanti altri personaggi su Rai 3.