3 - 1 al Southampton | De Zerbi porta Brighton in Europa

...Brighton sono tutti calcisticamente innamorati di Roberto De. E ancora di più da oggi, visto che con il successo per 3 - 1 (doppietta del talento 18enne Ferguson) sul già retrocesso...Ora è ufficiale: il Brighton allenato da Roberto Depuò festeggiare la qualificazione alle prossime coppe europee. Nella giornata di oggi, dopo aver superato in casa per 3 - 1 il(retrocesso matematicamente in Championship),i Seagulls ...... che conta innumerevoli top allenatori del mondo, Desta facendo vivere una vera e propria favola al Brighton ed a tutti i suoi tifosi. Con la vittoria contro il, il Brighton ha ...

Premier League - Brighton-Southampton 3-1: De Zerbi regala l'Europa per la prima volta al Brighton Eurosport IT

Grazie alla vittoria per 3-1 contro il Southampton nella 37ª giornata di Premier League, i Seagulls si sono assicurati la qualificazione alle Coppe Europee per la prossima stagione. La squadra di De ...PREMIER LEAGUE - Grazie al 3-1 sul Southampton, il Brighton di Roberto De Zerbi si garantisce per la prima volta nella sua storia l'accesso alle coppe europee ...