24 Ore del Nürburgring - Storico successo Ferrari

(Di domenica 21 maggio 2023) La 51esima edizione della prestigiosa 24 Ore delha avuto un finale emozionante con una vittoria storica per la. La 296 GT3 del team Frikadelli Racing - guidata da David Pittard, Felipe Fernandez Laser, Earl Bamber e Nick Catsburg - ha conquistato il primo posto in questa lunga maratona tedesca, mettendo in crisi lo squadrone Mercedes che aveva ottenuto la pole position nelle qualifiche. Gara massacrante. Non è stata una corsa facile, con condizioni meteo mutevoli che, come di consueto, hanno caratterizzato l'evento. Ma la296 GT3 è stata la grande protagonista, segnando un traguardoper il marchio italiano in terra tedesca, soprattutto battendo le potenti squadre locali. Alla fine, le Mercedes hanno dovuto inchinarsi anche alla BMW M4 affidata a Vanthoor, Van der Linde, Wittmann e ...