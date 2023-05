21 maggio 2017 | la Juventus è Campione d’Italia VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 21 maggio 2023) Lasi laureaper la sesta volta consecutiva Il 21del, grazie al successo contro il Crotone per 3-0, lasi laureaper la sesta volta consecutiva. È la prima volta, in Italia, che una squadra riesce a vincere sei scudetti consecutivamente. Un cammino iniziato con Conte e proseguito con Allegri. Una squadra forte con grandi campioni e che, in estate, aveva acquistato anche Pjanic, Higuain e Dani Alves. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.