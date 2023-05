Nove persone sono morte e almeno due sono rimaste gravemente ferite in El Salvador, schiacciate dalla ressa dei tifosi che stavano entrando allo stadio Cuscatlan,capitale San Salvador, per assistere ieri sera a una partita di campionato. L'annuncio della polizia su Twitter parla di "nove vittime" e almeno altre due persone gravemente ferite e trasportate ...L'impianto che ha una capacità di 35mila persone si trovasud - ovest della città. Le 100 persone in condizioni più gravi sono state portate negli ospedali nazionali e nell'Istituto di ...Leggi Anche Indonesia, almeno 32 bambinicalca allo stadio Pedro Hernández, presidente della massima serie calcistica del Paese, ha detto che secondo informazioni preliminari la fuga ...

12 morti nella calca dello stadio a El Salvador TGLA7

