Zhang | «Inter | nuovo stadio necessario per lo sviluppo!»

(Di sabato 20 maggio 2023)in un’vista rilasciata sul canale cinese diTV ha parlato del tema legato ala detta sua pere Milan.– Stevenha parlato così della possibilità di creare un: «Èper lo sviluppo di entrambe le squadre di Milano. Indipendentemente dalla vittoria della Champions League o meno, servirà lotutto nostro».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Non vorremmo essere nei panni dell'che, purtroppo, dovrà vedersela in finale di Champions con i mostruosi citizens allenati da ... Dubitiamo che il presidentee la tifoseria della Beneamata ...Il Milan è una grande società' e anche: 'Mah, vero in parte....all'filtrava che la colpa era dell'allenatore (campionato perso per colpa sua) o di(incapace che ha impedito la cessione di ..., Inzaghi avrebbe preferito giocare lunedì. Semplice il calcolo, dal 28 al 4 giugno i nerazzurri hanno la loro prima settimana totalmente "libera" da oltre un mese, il club disi aspettava ...

Il premio di Steven Zhang per i dipendenti Inter: tutti in treno alla finale di Coppa Italia Fcinternews.it

La dirigenza dell' Inter starebbe pensando ad un cambio in panchina per la prossima stagione: in caso di esonero di Simone Inzaghi il nome caldo di questi giorni sarebbe quello di Thiago Motta, attual ...Tanti cambi per il mister, con un dubbio in porta tra André Onana e Samir Handanovic. Possibile chance da titolare per Samir Handanovic, da capire se già contro il Napoli o, molto probabilmente, in fi ...