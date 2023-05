Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr, postando un video della sua visita in Giappone, in occasione del G7 di Hiroshima, dove viene mostrato l'incontro con la presidente ...20 mag 13:09al G7 di Hiroshima: "La pace è più vicina" 20 mag 12:59Meloni: "Migliorare la nostra difesa aerea" 'E' importante continuare il dialogo tra Ucraina e Italia sulle ...Meloni è riuscita ad incontrare il presidente ucraino Volodymyr, atterrato ad Hiroshima. G7: Melonipresidente Corea Sud e premier Vietnam Fra i numerosi faccia a faccia in occasione ...

Ucraina, la diretta - Zelensky vede Meloni: "Migliorare la nostra difesa aerea". Mosca: "Rischi colossali da invio F-16 all ... Il Fatto Quotidiano

"È importante continuare il dialogo tra Ucraina e Italia sulle relazioni bilaterali. Le parti hanno discusso del sostegno politico e di difesa dell'Italia all'Ucraina e dei primi risultati della visit ...Se clicchi “Accetta i consensi” acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il co ...