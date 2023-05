Zelensky sarà presente al G7 in Giappone | La pace sarà più vicina | La Danimarca addestrerà i piloti ucraini per gli F - 16

Ce l'ha detto: "Se non ci mandate le armi adesso, domani ci dovrete mandare le truppe ". ... 'Accordi&Disaccordi' è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia edisponibile in live ......di volere essere "al fianco dell'Ucraina fin quandonecessario" - il che, a voler ben vedere, non significa nulla - e che chiedono "una pace equa" - e chi direbbe il contrario - ,, ...20 mag 05:50presente al G7: atteso oggi in Giappone Il Giappone ha ufficializzato la partecipazione di persona di Volodymyral vertice G7 in corso a Hiroshima. Il presidente ...

G7, Zelensky sarà presente di persona RaiNews