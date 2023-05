Zelensky in Giappone per il G7 di Hiroshima | La pace sarà più vicina | Wagner annuncia la definitiva conquista di Bakhmut | Kiev smentisce

Modi ha postato una foto che lo ritrae insieme aa margine del summit del G7 in corso a Hiroshima, in. 'Durante l'incontro ho parlato delle esigenze dell'Ucraina in materia di ...Lo dichiara Emmanuel Macron introducendo un incontro bilaterale tra i due capi di Stato a Hiroshima, in. 'E' un'opportunità unica' perdi parlare con i suoi alleati del G7, ma anche ...Le dichiarazioni difanno seguito a quelle espresse ieri dai sette leader di Usa, Canada,, Francia, Regno Unito, Germania e Italia, che in una giornata fortemente caratterizzata ...

Zelensky è in Giappone per il G7 Il Post

E la prima frase che Zelensky ha voluto dedicare al solenne momento non solo istituzionale ma decisionale nel paese retto dal governo di Fumio Kishida è stato un tweet secco ma fiducioso. Eccolo: ...“Desidero assicurarvi che l’India e io personalmente faremo tutto il possibile per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina”.