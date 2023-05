Zelensky è arrivato in Giappone e parteciperà al G7 di Hiroshima | La pace sarà più vicina | La Danimarca addestrerà i piloti ucraini per

G7: in corso incontro Meloni -E' in corso un incontro tra il premier Giorgia Meloni e il Presidente dell'Ucraina Volodymyrda poco a Hiroshima per prendere parte ai ...E' in corso un incontro tra il premier Giorgia Meloni e il Presidente dell'Ucraina Volodymyrda poco a Hiroshima per prendere parte ai lavori del G7.20 mag 08:47a Hiroshima per partecipare al G7 Volodymyrè atterrato ad Hiroshima con un aereo francese partito dall'aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha ...

Zelensky arrivato a Hiroshima per il vertice G7 Agenzia ANSA

Zelensky è arrivato a Hiroshima il giorno dopo che la Casa Bianca ha annunciato che avrebbe permesso ai paesi alleati di fornire all'Ucraina aerei da combattimento F-16 costruiti dagli Stati Uniti.Il presidente ucraino è arrivato in Giappone per al G7 allargato e tentare d'accrescere il sostegno a Kiev, bombardata dai russi per l'undicesima volta a maggio ...