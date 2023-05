Zelensky arriva a Hiroshima tra misure di massima sicurezza

(Di sabato 20 maggio 2023)to a, dove in questo fine settimana ci saranno i leader del G7 . Sabato pomeriggio (ora locale) è stato visto uscire da un aereo militare del governo francese, in ...

è arrivato a Hiroshima il giorno dopo che la Casa Bianca ha annunciato che avrebbe permesso ai paesi alleati di fornire all'Ucraina aerei da combattimento F-16 costruiti dagli Stati Uniti. La tragedia dell'Emilia Romagna al G7: il premier Kishida ha aperto i lavori del summit esprimendo il cordoglio. Al summit è presente il presidente ucraino, che ha iniziato i lavori. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Hiroshima, in Giappone, per partecipare al vertice del G7 insieme agli altri leader. "Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell'Ucraina"

Nel giorno dell'arrivo di Zelensky al G7 di Hiroshima, gli Stati Uniti danno il via libera al trasferimento dei caccia F-16 a Kiev. Zelensky è arrivato a Hiroshima il giorno dopo che la Casa Bianca ha annunciato che avrebbe permesso ai paesi alleati di fornire all'Ucraina aerei da combattimento F-16 costruiti dagli Stati Uniti.