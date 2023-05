(Di sabato 20 maggio 2023)ha segnato il gol del pareggio momentaneo trae Verona, ma ha dovuto lasciare il campo al minuto 56 per un problema di natura fisica. Prossimo sabato c’è l’OUT ? Gioia e dolori per Davide. Il laterale di Gasperini, dopo aver segnato il gol del pareggio momentaneo contro il Verona, ha chiesto ilal minuto 56 della ripresa. Il giocatore dell’ha accusato un problema alla caviglia. Al suo posto dentro Okoli. Tra setteci sarà la sfida contro l’allo stadio San Siro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Mister Gasperini si è vistoa convocare anche tre giocatori della Primavera. Quattro gli ... PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini;, ...... ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini;, De Roon, ... Giocoforza il Verona sarà infattia tenere il baricentro alto, per provare a creare occasioni ...Gasperini,a rinunciare a Zapata (polpaccio Ko, stagione finita), se la giocherà con un 3 - 4 - 2 - 1 con Sportiello in porta, Toloi, Demiral e Scalvini in difesa,, De Roon, ...

Zappacosta costretto al cambio in Atalanta-Verona! Inter tra 7 giorni Inter-News.it

Orobici in controllo della partita nel primo tempo e più volte vicini al gol, sfiorato da Zapata. Alla ripresa Gasperini inserisce Hojlund ma perde Soppy. Due clamorose palle gol per i granata alla ri ...Il primo gol in bianconero Iling-Junior e l'acuto nel recupero di Vlahovic blindano il posto Champions che si allontana forse definitivamente ...