Zanoli show con la Sampdoria | assist per Quagliarella | Theo Hernandez non riesce a stargli dietro

(Di sabato 20 maggio 2023) È da poco terminato il primo tempo di Milan–, anticipo serale della 36esima giornata di campionato di Serie A, con i rossoneri avanti per 3-1. A siglare le reti sono stati Leao e Giroud (doppietta, ndr), mentre per i blucerchiati si sottolinea la rete di, primo gol stagionale per l’attaccante ex Napoli, che con questa marcatura entra nel ristretto numero di calciatori ad andare a segno con almeno una rete per ben 18 campionati consecutivi di Serie A. Milan, che azione diEppure tra i calciatori dellasi sottolinea, per l’ennesima volta in questo campionato, la prestazione di Alessandro. Il terzino di proprietà del Napoli è stato l’autore dell’che ha portato al gol di, e che ...

Al Franchiviola e doriani asfaltati: la sblocca a fine primo tempo Castrovilli, quindi nella ... Ravaglia 6.5; Oikonomou 6 (14'st Murillo 4.5), Gunter 5, Amione 5.5;6, Winks 5.5, Rincon 6,...Al Franchiviola e doriani asfaltati: la sblocca a fine primo tempo Castrovilli, quindi nella ... Ravaglia 6.5; Oikonomou 6 (14'st Murillo 4.5), Gunter 5, Amione 5.5;6, Winks 5.5, Rincon 6,...

Si associa, in questi giorni, il nome di Giuntoli a Kim e Kvaratskhelia, colpi da 30 milioni in totale capaci di portare lo scudetto a Napoli ...