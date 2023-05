Yara Gambirasio | Bossetti vince il ricorso in Cassazione | tutte le novità sul caso

I legali di Massimo Bossetti, all'ergastolo con condanna definitiva dal 2018 per l'omicidio dell'allora 13enne, potranno esaminare nuovamente i reperti del caso. La prima sezione della Corte di Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini ...La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di, annullando con rinvio l'ordinanza del 21 novembre 2022 della Corte di assise di Bergamo che, in sede di esecuzione, aveva negato alla difesa il diritto di accedere ai reperti ...Accolto dalla Cassazione, il rinvio per nuovo esame davanti alla Corte di assise di Bergamo, il ricorso della difesa di Massimo Bossetti,condannato per l'o - micidio della minorenneAdesso la Corte di assise dovrà consentire la ricognizione dei reperti, nei limiti già autorizzati in precedenti provvedimenti,stabilendo contestualmente le opportune cautele idonee a ...

Massimo Bossetti vince il ricorso in Cassazione sui reperti di Yara Gambirasio: le novità sul caso Virgilio Notizie

La Corte di assise dovrà consentire agli avvocati dell'uomo, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio della ragazza, la ricognizione dei reperti, nei limiti già autorizzati in precede ...Yara Gambirasio,13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010, venne ritrovata morta il 26 febbraio 2011. Per il suo omicidio è stato condannato all'ergastolo il muratore di Mapello, il cui movente sarebbe s ...