WWE | Risultati del prossimo episodio di Smackdown 26 05 23 – SPOILER

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 20 maggio 2023) A causa della location di Night of Champions, ovvero l’Arabia Saudita, la WWE ha registrato ieri sera anche la puntata didi settimana prossima. Quest’ultima, causa fuso orario, andrà in onda poche ore prima del Premium Live Event, in programma sabato 27 maggio a Gedda. Ecco idello show. WWE United States Championship: Austin Theory (c) sconfigge Sheamus grazie ad un’interferenza dei Pretty Deadly Raquel Rodriguez & Shotzi, rivelatasi la partner misteriosa, battono Bayley & IYO SKY Cameron Grimes sconfigge Ashante “Thee” Adonis. Dopo l’incontro Baron Corbin attacca Grimes Bianca Belair esce per un promo sul suo incontro contro Asuka di Night of Champions. La sfidante prova un attacco alle spalle ma è la Raw Women’s Champion ad avere la meglio. LA Knight sconfigge Rick Boogs, insultando gli Street ...