WTA Roma 2023 | una finale a sorpresa Rybakina e Kalinina si giocano il titolo di regina del Foro Italico

(Di sabato 20 maggio 2023) Non è solo la giornata delle semifinali maschili, ma oggi si assegna anche ildidel. In programma, infatti, c’è lafemminile degli Internazionali d’Italia(non prima delle ore 19.00) e a contendersi la vittoria saranno la kazaka Elenae l’ucraina Anhelina. Sicuramente un ultimo atto del torneo decisamente sorprendente, visto che erano altre le tenniste indiziate a giocarsi il successocomunque ha confermato il suo attimo avvio di, anche se il pronostico non pendeva dalla parte della kazak vista la presenza di Iga Swiatek nel suo quarto di. Il ritiro della numero uno del mondo nel terzo set ha aperto ...

... quinto1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di. La tennista kazaka approda all'atto conclusivo da favorita e dopo aver battuto avversarie del ..." Anhelina Kalinina è volata in finale agli "Internazionali d'Italia", torneo1000 con 3.572.618 dollari di montepremi, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di. La 26enne ucraina, ...... due ex top 10 fuori dai giochi in quel di, con due giocatrici in grande forma all'ultimo atto. d'altra parte, Kalinina è alla ricerca del primo sigillo in carriera, sebbene possa vantare un...

La lettone, sempre spingendo a più non posso, salva un match point ma è solo questione di rimandare qualcosa che è certo: è la campionessa di Wimbledon la finalista di Roma. Kalinina l'avversaria di ...Si disputeranno quest’oggi le semifinali del WTA 1000 di Roma 2023. Kudermetova-Kalinina e Rybakina-Ostapenko: saranno queste le due partite che andranno… Leggi ...