WTA Rabat 2023 | il tabellone Martina Trevisan difende il titolo del 2022 | c’è anche Lucia Bronzetti

(Di sabato 20 maggio 2023)torna a, là dove, lo scorso anno, cominciò la sua cavalcata che la portò a vincere 10 partite consecutive e ad arrivare fino alla semifinale del Roland Garros. Per la toscana, in sostanza, inizia la difesa di punti pesanti, che hanno contribuito a portarla nella top 20. Non sarà però facile il suo debutto, un po’ perché arriva dalla continuazione del rapporto complicatissimo con Roma, un po’ perché trova la spagnola Nuria Parrizas Diaz, che già è cliente scomoda sulla terra per sua natura. Inoltre, ha sconfittonell’unico precedente, relativo al primo turno di Istanbul un anno fa. Si segnala, nello stesso spot della numero 1 d’Italia, un fatto storico: per la prima volta c’è una giocatrice del Burundi inprincipale. Si tratta di Sada Nahimana, ventiduenne che ...