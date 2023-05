Wta 125 Firenze 2023 | finale tra Paolini e Townsend | sconfitte in semifinale Bronzetti ed Errani

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Saranno Jasminee Taylora contendersi il titolo del “Ladies Open”, torneo WTA 125 in svolgimento nel capoluogo toscano. L’azzurra si è aggiudica in semiil derby contro Luciadopo una dura battaglia terminata con il punteggio di 7-6(11) 2-6 6-2. C’è il rammarico di non avere anche unatutta tricolore, dato che nell’altra semiSaraha avuto un match point ed è stata avanti di due break nel terzo parziale prima di cedere alla statunitense per 4-6 7-5 7-5. SportFace.