World Cup Nuoto di Fondo | Paltrinieri | “Testo i punti di forza per il Mondiale”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 20 maggio 2023) Vento, pioggia e maltempo non fermano lo spettacolo. Le grandi firme griffano la seconda tappa diCup diin Acque Libere a Golfo Aranci con il vicecampione olimpico della distanza Kristof Razovszky che si impone tra i maschi e la vicecampionessa iridata e campionessa europea Leonie Beck tra le femmine. Arrivo in solitario per il magiaro, già leader del circuito lo scorso anno, che tocca in 1h47’17?6 con il campione europeo Domenico Acerenza a 2.5 secondi (1h47’20?1) e il tedesco Oliver Klemet, a quattro decimi dall’azzurro (1h47’20?5). Quarto l’eroe di casa Marcello Guidi a 4.5 secondi, mentre l’atteso Super Gregè sesto con otto secondi di distacco dopo una gara d’attacco. Sulla falsariga dei maschi, la gara femminile trova ancora una protagonista straniera: la tedesca di “Roma” Leonie Beck, infatti, rompe gli ...