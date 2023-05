Willow | i fan si scagliano contro Disney+ per la rimozione della serie | Non dovete farlo

(Di sabato 20 maggio 2023) Ha fatto ampiamente discutere la scelta da parte di Disney di rimuovere alcuni contenuti dalla piattaforma di streaming per ridurre i costi. Tra questi anche lacon Warwick Davis,. Nei giorni scorsi Disney ha deciso di seguire il trend di altre major, annunciando ladalla sua piattaforma di streaming di tutti quei contenuti che non sono andati molto bene in termini di performance. La motivazione? Ridurre i costi e aumentare la produttività. Nel calderone dei tagli è finito anche, show ambientato nell'universo del celebre film del 1988.verrà rimosso daLa cancellazionecon Warwick Davis daha scatenato le critiche dei fan che sui social hanno fatto sentire la loro opinione ...

La cancellazione della serie con Warwick Davis da Disney+ ha scatenato le critiche dei fan che sui social hanno fatto sentire la loro opinione al riguardo.

Ha fatto ampiamente discutere la scelta da parte di Disney di rimuovere alcuni contenuti dalla piattaforma di streaming per ridurre i costi. Tra questi anche la serie con Warwick Davis, Willow.i fan di Willow sono sul piede di guerra. Ma le critiche maggiori sono state scatenate dall’inclusione nella lista dei titoli in via di rimozione di Howard: la vita, le parole. Si tratta di un ...