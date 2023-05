Wayétu Moore con il suo romanzo I giganti | i draghi e le donne ha vinto la prima edizione del Premio Inge Feltrinelli-Raccontare il mondo | difendere i diritti

Leggi su iodonna

(Di sabato 20 maggio 2023) «La mia idea di femminismo forse si discosta dal flusso mainstream, non amo seguire la massa, ma vivere le esperienze inpersona, capire la mia strada e cosa voglio fare»., 37 anni, scrittrice, liberiana di origine e ora cittadina americana, ha vissuto la maggior parte della vita a domandarsi chi fosse. Era la donna nata in Africa che vedeva allo specchio e che usciva con uomini dalla pelle chiara o era un’americana di colore? Portava con sé l’identità della sua famiglia o era semplicemente una delle tante persone emigrate negli Stati Uniti? Nel tormento, da adulta, è tornata in Liberia, ha preso carta e penna, rimesso insieme i frammenti della sua esistenza tra orgoglio, pregiudizio e vergogna, e ha scritto il memoir I, il gigante, le(edizioni ...