Wax svela il suo lato oscuro | Ci sono emozioni che mi fanno sentire grigio su Verissimo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 20 maggio 2023) In questo articolo scoprirai cosa ha detto Wax, uno dei finalisti di Amici, nel suo speciale a. L'artista si è raccontato attraverso la sua musica, parlando digrigie e delle difficoltà che ha affrontato nella vita. Scoprirai come la musica sia stata per Wax un modo per esprimere se stesso e le sue, trasformando le sue esperienze in belle canzoni. per saperne di più sullo speciale di Amici e sui pensieri di Wax riguardo alla sua vita e alla sua carriera musicale. Di cosa parliamo in questo articolo... Wax ospite speciale aper raccontare la sua esperienza ad Amici Parla della sua difficoltà a fidarsi degli altri, tranne la famiglia Confessa di aver vissuto cose "grigie" nel suo passato Afferma che la sua musica è il modo in cui esprime i suoi sentimenti più profondi Wax ha ...