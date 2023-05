Wax parla di Angelina dopo Amici 22 e il gossip su di loro | “Non si distrugge una roba del genere” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 20 maggio 2023) Come ben sapete,22 si è tinto anche di rosa per merito delche riguardava il rapporto speciale tra Wax eMango, vincitrice del circuito di canto che ha avuto la meglio proprio sul compagno d’avventura. Waxdi22 e ilDurante un’intervista, Wax hato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.