Wax | Amici 22 | sua madre è diventata famosa prima di lui | ecco per quale motivo

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 20 maggio 2023) Wax non è il solo artista di casa. Il giovane cantante, al secolo Matteo Lucido, ha una mammacelebre ancordi lui. Nel corso della sua permanenza nella Scuola di22, il giovane non si è particolarmente esposto sulla sua famiglia, probabilmente proprio per evitare che il lavoro dellapotesse in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.