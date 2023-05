Volley | Paola Egonu schianta Boskovic nella finale di Champions League | che lezione alla serba!

Strepitosa prestazione diEgonu che, segnando 42 punti, ha trascinato la sua squadra, il VakifBank di Istanbul, alla vittoria per 3 - 1 nella finale della Champions League donne di pallavolo contro un'altra squadra turca,...Buona l'ultima.Egonu mette a segno 40 punti, vince la Champions League difemminile e saluta il VakifBank per tornare in Italia. Ci voleva l'aria del suo Paese, quella di Torino in particolare, per dare ...Egonu è stata ancora una volta la grande protagonista della Champions League. L'azzurra ha ... Nel 2023 - 24 tornerò in Italia anche a livello di club, poiché giocherò alla Vero...

A Torino l'opposto della Nazionale ha travolto l'Eczacibasi nel derby turco. Tutto pronto per il ritorno nel campionato italiano di volley, con la ...Terza Champions League per Paola Egonu che ha guidato il VakifBank al trionfo nella SuperFinals di Torino. Il VakifBank Istanbul ha sconfitto l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 (27-25; 25-17; 23-25; 25-17) ...