Volley | Paola Egonu da record | vince la sua terza Champions League con tre squadre diverse e annuncia il ritorno in Italia

(Di sabato 20 maggio 2023) Una prestazione strepitosa e un bottino daha guidato questa sera la sua attuale squadra, il VakifBank di Istanbul, alla vittoria delladi pallavolo femminile contro le rivali turche dell’Eczacibasi con una prestazione fenomenale: 42 i punti messi a segno dall’oppostana al Pala Alpitour di Torino, decisivi per mettere a sicuro il 3-1 finale della squadra di Istanbul., raggiante a fine gara, ha di che gioire anche per ilstabilito: il titolo europeo vinto stasera è il terzo della sua carriera, vinto con tre: Novara (2019), Conegliano (2021) e ora VakifBank. Quella giocata a Torino è stata però l’ultima partita dicon la ...

Volley, Paola Egonu campionessa d'Europa! Boskovic schiantata, terza Champions League in carriera. Trionfo VakifBank

