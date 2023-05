Volley | lo ZAKSA vince la Champions League | terzo sigillo consecutivo | Wegiel ko al tie-break

(Di sabato 20 maggio 2023) LoKedzierzyn-Kozle ha vinto la2022-2023 dimaschile. La formazione polacca si è laureata Campione d’Europa per la terza volta consecutiva: nelle finali delle ultime due edizioni era riuscita a regolare contro Trento, nell’atto conclusivo andato in scena questa sera al PalaAlpitour di Torino ha invece avuto la meglio nel derby contro lo Jastrzebskiper 3-2 (26-28; 25-22; 25-14; 28-30; 15-12). La formazione di coach Tuomas Sammelvuo fa festa, riscattando il ko che aveva rimediato nella finale per il titolo nazionale proprio contro i grandi rivali guidati da Marcelo Mendez (secca sconfitta in tre gare,ndo complessivamente un solo set). A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Lukasz Kaczmarek (15 punti, 2 muri, 2 ace), gli ...

...in un PalaAlpitour in versione polacca (in vista della finale maschile fra Jastrzebski -in ... dal prossimo campionato torna a giocare in Italia nel VeroMilano, che disputerà la maggior ...... alle 20.30 invece gli uomini con un altro derby stellare in programma, quello polacco trae ... E in entrambe le occasioni era stata una questione tutta italiana: nel 2000/01 con Edison...Loha vinto le ultime due edizioni del trofeo, battendo in finale entrambe le volte l'Itas Trentino. Stavolta non ci sono squadre italiane in campo e il super derby polacco sancirà la ...

