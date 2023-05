Volley femminile | Paola Egonu ancora sul tetto d' Europa | VakifBank Campione

Buona l'ultima. Paola Egonu mette a segno 40 punti, vince la Champions League die saluta il VakifBank per tornare in Italia. Ci voleva l'aria del suo Paese, quella di Torino in particolare, per dare una spinta ulteriore alla fuoriclasse azzurra che, nella finale ...Buona l'ultima. Paola Egonu mette a segno 40 punti, vince la Champions League die saluta il VakifBank per tornare in Italia. Ci voleva l'aria del suo Paese, quella di Torino in particolare, per dare una spinta ulteriore alla fuoriclasse azzurra che, nella finale ...2022 - 2023 Serie B1Tabellino partita Luvo Barattoli Arzano - Clai Imola Squadra in casa Luvo Barattoli Arzano Squadra avversaria Clai Imola Applausi di fine stagione per la Luvo ...

Egonu trascina il Vakif e conquista la sua terza Champions League La Gazzetta dello Sport

Paola Egonu ha trascinato il VakifBank Istanbul alla conquista della Champions League 2022-2023 di volley femminile. L'opposto ha guidato la corazzata turca guidata da coach Giovanni Guidetti sul ...