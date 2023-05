Volley | Champions League maschile 2023 | il Kedzierzyn Kozle batte il Jastrzebski in cinque set e conquista il trofeo

Nella finale di Torino la fuoriclasse azzurra conquista per la 3° volta, e con tre club diversi, il massimo titolo ...... il VakifBank di Istanbul, alla vittoria dellaLeague di pallavolo femminile contro le ... L'approdo sarà questa volta in terra lombarda, alla Veroa Milano, come ha confermato la stessa ...Paola Egonu tornerà a giocare in Italia e ora è ufficiale. E' la stessa giocatrice azzurra ad annunciarlo dopo la finale didivinta con le turche della VakifBank: 'Sono molto fiera della mia squadra e del lavoro che abbiamo fatto, eravamo lucide e concentrate su ogni pallone. E sono veramente fiera di ...

Volley, Paola Egonu campionessa d'Europa! Boskovic schiantata, terza Champions League in carriera. Trionfo VakifBank OA Sport

Paola Egonu vs Tijana Boskovic era la partita nella partita. Lo scontro diretto tra i due opposti era il grande tema della Finale della Champions League 2022-2023 di volley femminile. Da una parte l'a ...A Torino l'opposto della Nazionale ha travolto l'Eczacibasi nel derby turco. Tutto pronto per il ritorno nel campionato italiano di volley, con la ...