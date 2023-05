Volley | Champions League femminile 2023 | Vakif campione per la sesta volta | Eczacibasi sconfitto in finale

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilbank Istanbul vince la Cev2022/di. Egonu e compagne hanno battuto nel derby turco l’Dynavit Istanbul in quattro set portandosi a casa il secondo alloro consecutivo ine il sesto complessivo della storia del club. Azzurra grande protagonista e miglior marcatrice del match con ben 42 punti. LA PARTITA – Subito grande intensità nel primo set. Le due grandi protagoniste della serata, Boskovic e Egonu, aprono il match (1-1),bank firma tre consecutivi per il 4-2 mariaggancia le avversarie sul 4-4. Cinque consecutivi delle ragazze di Akbas che volano sul 6-9 e rimangono avanti fino al 13-13, botta e risposta tra le ...

Eczacibasi - VakifBank, ultimo atto dellaLeague : la città di Istanbul e la Turchia divisi a metà per l'olimpo della pallavolo ... poi due partite per regolare il VeroMilano, infine ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la Super Final della CevLeague 2022/2023 dimaschile. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE ...TORINO - In occasione della Super Finals dellaLeague 2023, si è tenuta ieri nel capoluogo piemontese la consulta nazionale nel corso ... ACCADEMIA" Nell'ambito del progetto "Accademia ...

Volley femminile, finale Champions a Torino: supersfida tra Paola Egonu e Tijana Boskovic e ilGiornale.it

Derby turco da favola per assegnare la Coppa più ambita. Sul parquet di Torino si affrontano Ecsacibasi e la blasonata VakifBank, detentrice del trofeo ...TORINO - In occasione della Super Finals della Champions League 2023, si è tenuta ieri nel capoluogo piemontese la consulta nazionale nel corso della quale, come da adempimenti statutari, è stato pres ...