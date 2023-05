Voleva provocare | l' attacco surreale di Saviano a Roccella

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 maggio 2023) Non poteva mancare Robertonel coro di quelli che giustificano la contestazione a Eugenio, che ha impedito al ministro della Famiglia di parlare in un luogo deputato al dibattito e al confronto come il Salone del libro di Torino. Per lo scrittore di Gomorra il blitz degli attivisti dei movimenti ecologisti e femministi che di fatto ha provocato la censura dell'esponente del governo fa parte della "dialettica". Un'argomentazione lunare visto che questa presuppone un dialogo. "In realtà questi ministri e politici sono venuti qui a, non ribaltiamo la verità", ha affermatoproprio dal Salone dove ha presentato liberamente, come è giusto e normale che sia, il suo nuovo podcast. "Le parole di La Russa e Sangiuliano e le parole della ministrasono vere e ...