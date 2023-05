“Voglio dirlo a tutti” Alessandra Amoroso | grande gesto per l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione

(Di sabato 20 maggio 2023)non ha fatto parlare di sé per la sua musica nelle scorse ore, ma per unstraordinario nei confronti della gravissima alluvione che continua a provocare danni e disagi alla popolazione. Le violentissime piogge che hanno colpito la regione italiana hanno provocato 14 vittime nonché migliaia di persone sfollate e una quantità industriale di case ed attività commerciali che sono diventate inagibili o sono proprio state spazzate via. Si continua a lavorare duramente per rendere l’area più sicura, ma purtroppo l’allerta rossa non è ancora cessata visto che sta continuando a piovere.ha dimostrato quindi di avere un cuore enorme e ha ufficializzato un suo straordinario ...

Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato. Credo si veda da come la guardo, il bene che le. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa. Tutte le volte ...sono due leader degli investimenti e degli affari: Warren Buffett ed Elon Musk . Il ...dire, non sono sicuro di dove prenderai un iPhone, per esempio" . Alcuni amministratori delegati ...Non sono matto (o forse sì, bohchi può!), ma cosa accomuna due personaggi così distanti nel ... Questo oggiricordare di lui: i suoi rifiuti che paradossalmente si sublimavano in amore ...

A Cagliari un convegno sulla gestione delle maxi emergenze Ministero della Difesa

José Mourinho non si sbilancia, tiene basso l’entusiasmo e annuncio il recupero dei big: «Dybala, El Shaarawy e Smalling sono disponibili». In vista della semifinale ...